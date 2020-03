Po šesti letech vyšli čeští Medieval Engineers, fanoušci ale nejásají

- Téma Autor: Václav Pecháček

Ve druhé polovině února (18. - 19. 2.) proběhl na půdě Vídeňské univerzity už druhý ročník Central European Games Conference, která se konceptem podobá pražské Game Developers Session. V rakouském hlavním městě se sešli zástupci nejrůznějších odvětví herního průmyslu, aby se zúčastnili dvou dní plných přednášek, panelů a odborných diskuzí. Nechyběla ani „výstavka“ nezávislých her, na které vývojáři představili svá díla od mobilních her po mnohem rozsáhlejší projekty. Konference se zúčastnilo přes 600 návštěvníků, další stovky a tisíce pak sledovaly záběry z akce skrze streamovací službu Twitch.tv. Napovídá to, že o akce jako CEGC nebo GDS je v naší části Evropy zájem. Pro ty, co se z nějakého důvodu do Vídně nedostali, jsme tedy přichystali přehled nejzajímavějších událostí, které konference nabídla. celý článek