Očekávaná postapokalyptická strategie Endzone: A World Apart dorazila do early accessu

Windows

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Ještě že máme ta menší indie studia, která nemusejí brát ohledy na distribuci pevných nosičů jako Naughty Dog s odloženým The Last of Us: Part 2. Survival strategie Endzone: A World Apart vstoupila do předběžného přístupu přesně podle plánu a hodlá v něm pobýt minimálně půl roku. Však víte, než trochu opadne radiace, aby se mohla dostat úplně ke všem. Ta hra, ne radiace...