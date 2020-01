Naši špióni odhalili, že rozšíření La Résistance pro Hearts of Iron IV vyjde už za měsíc

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

To byl ale výživný víkend. Studio Paradox Interactive pořádalo vlastní výstavu PDXCON, kde jsme se dozvěděli o Crusader Kings 3 (článek), Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (článek), Surviving the Aftermath (článek) a o rozšíření Stellaris (článek). To ale zdaleka není vše, našel se materiál pro další čtyři články, které jsme se rozhodli shrnout do jednoho. Přejeme příjemné, NIČÍM NERUŠENÉ čtení. celý článek