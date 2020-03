Mount & Blade II: Bannerlord si zahrajeme dřív, než jsme mysleli. I se singleplayerovou kampaní

- Téma Autor: Jan Slavík

Napsat, že se čekání na Mount & Blade II: Bannerlord protahuje až běda, je zhruba stejně automatické, jako když si Brit stěžuje na počasí. Aneb všichni to vědí, ale stejně se to musí říct. Naivnější z nás si mysleli, že si chystanou středověkou avantýru od TaleWorlds Entertainment zahrají už před dvěma lety, pak se spletli i s letoškem a... napřesrok už by se to opravdu povést mělo. Minimálně v předběžném přístupu. celý článek