Futuristická střílečka Ironsight s drony dorazila na Steam

Windows

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Pokud už vás náhodou nebaví multiplayer v Call of Duty, Counter-Striku, Overwatchi, Rainbow Six Siege a dalších zavedených hrách a rádi byste dali šanci něčemu novému od neznámého korejského indie studia, pak vám stačí skočit na Steam a pustit se do free-to-play týmové střílečky Ironsight. Pecku od toho asi nečekejte, ale třeba vás mile překvapí.