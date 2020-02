Baldur’s Gate III si budete moct vyzkoušet ještě letos

Windows Stadia

- Datum vydání autor: Václav Pecháček

Na Baldur’s Gate III jsou zvědaví asi úplně všichni: fanoušci klasických RPG podle pravidel Dungeons & Dragons, milovníci úžasné Divinity: Original Sin II od studia Larian, které na Balduru trojce pracuje, no a nakonec vlastně i hráči Minsca neznalí, které by jen zajímalo, z čeho to všichni na internetu tak šílí. Tihle všichni se budou moct ještě letos vydat do předběžného přístupu, aby si návrat legendy sami vyzkoušeli.