THQ Nordic se kvůli úspěchu SpongeBoba poohlíží po dalších licencích

Skupina Embracer je švédským holdingem, pod nějž spadá šest dalších velkých skupin včetně THQ Nordic, Koch Media či Saber Interactive. Obří herní holding už několik let skupuje menší studia v Evropě i po celém světě, přičemž v listopadu loňského roku spolkl dalších 13 firem.

Mezi nimi je i vídeňské studio Purple Lamp, které loni v červnu vydalo předělávku skákačky s veselou žlutou houbou v hlavní roli na motivy slavného seriálu Stephena Hillenburga z produkce Nickelodeonu: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. To nyní spadá právě pod THQ.

SpongeBob od června zvládl prodat přes milion kusů na PC, PlayStationu 4, Xboxu a Switchi, přičemž 21. ledna 2021 vyjde ještě na iOS a Androidu v portu od Handy Games. Za devět dolarů, bez dodatečných mikrotransakcí a plateb.

Právě SpongeBobův úspěch udělal na THQ Nordic velký dojem a šéf vydavatelství Klemens Kreuzer se teď v rozhovoru pro server GamesIndustry.biz vyjádřil ke spolupráci s velkými značkami. Podle něj je naprosto klíčové, aby i v budoucnu coby vydavatelé vlastnili studia, která umí jednat a spolupracovat s vlastníky licencí, které ke hrám dokážou přilákat široké publikum.

„Je to věc, co se nám líbila na Purple Lamp – jsou ochotní pracovat s licencemi, dokážou se dohodnout s jejich držiteli. Asi si dokážete představit, že ti umějí být vybíraví, protože jim na svých značkách záleží. A tohle studio odvedlo perfektní práci,“ prohlásil Kreuzer. Tým byl z nabídky nadšený a teď už se zapojil do tří dalších projektů THQ Nordic – pomáhá s vývojem The Guild 3 a dalších dvou neoznámených her se slavnou licencí.

Současná situace přitom tomuto druhu spolupráce příliš nenahrává. Když vyšla původní verze skákačky se SpongeBobem v roce 2003, měl svou vlastní licencovanou hru prakticky každý animák či film. Držitelé licencí ale za posledních 20 let začali být opatrnější a v posledních letech vycházejí z licencí hlavně free-to-play mobilní hry, nebo naopak AAA tituly s obřím rozpočtem.

Podle THQ Nordic je ale úspěch předělávky SpongeBoba důkazem, že se dařit může i titulům, které stojí někde uprostřed. „V posledních pěti až deseti letech se kladl velký důraz na free-to-play model a prémiový model pro licencované hry nebyl první volbou. V THQ Nordic ale neděláme obří AAA hry, které musí prodat miliony kopií, aby pro nás byly úspěšné. Stačí nám relativně málo, takže se budeme snažit SpongeBobův úspěch zopakovat i v budoucnu, se středně velkými licencovanými hrami,“ vysvětluje Kreuzer.

SpongeBob patří mezi populární kreslené postavičky, k nimž si cestu našly nejen děti, které na něm vyrostly, ale mnohdy i jejich rodiče a starší sourozenci. Jak jinak si vysvětlit množství memů a gifů, v nichž tahle milá mořská houba spolu s dalšími obyvateli Zátiší bikin vystupuje!

S určitou nostalgií po starých časech souvisí i druhý důvod, proč remake uspěl – je to totiž 3D skákačka. Žánr, který vrchol popularity zažil na přelomu tisíciletí.

Kreuzer nicméně zdůraznil, že THQ Nordic studio Purple Lamp nekoupilo jen proto, aby dřenilo nostalgii a nechalo ho vyrábět remaky a remastery. Dva neoznámené projekty s licencí by měly být novými hrami, ale s nádechem starých časů. Že by se blížila renesance 3D plošinovek?

Studia pod THQ Nordic momentálně vyvíjejí 61 her a pouze třetina z nich (21) je už oznámená. Kreuzer tvrdí, že má vydavatelství rozpracovaný plán do léta roku 2024, přičemž jde o mix her s licencí, nových značek i pokračování zaběhnutých sérií.

Vydavatelství od roku 2011 učinilo celkem 42 akvizic a stále se poohlíží po dalších studiích. Přitom v portfoliu celé Embracer Group není nejúspěšnější – obvykle ho výdělky předežene Koch Media s vydavatelstvím Deep Silver, pod které spadá japonské portfolio firmy a AAA tituly. Jmenovitě třeba série Yakuza, Persona, Metro nebo Saints Row. Pořád jde ale o jeden holding, takže úspěchy jednoho nijak nepodkopávají zbytek skupiny. Ba naopak, Kreuzer říká, že struktura společnosti dává studiím větší svobodu a vývojáři díky obřímu portfoliu nejsou pod časovým tlakem.

„Loni se nám dařilo skvěle, v prvních dvou kvartálech jsme měli skvělý line-up díky SpongeBobovi, Desperados, Destroy All Humans a Kingdom of Amalur: Re-Reckoning. Tento rok to ale může být jiné – Deep Silver a Saber můžou mít skvělý line-up a vydělat víc. Máme štěstí, že jsme součástí skupiny, kde se ve vedení můžeme střídat. Když vím, že mají ostatní vydavatelství na další čtvrtletí přichystané skvělé hry, nemusím se tolik stresovat s vydáváním těch našich a klidně se zaměřit na správné načasování,“ uzavírá Kreuzer odpověď na otázku, jestli je pro THQ Nordic výhodné být součástí většího celku.