Šéf Take-Two Zelnick: „Děláme racionální rozhodnutí.“ GTA 6 nebude v žádném předplatném

13. 8. 2024 16:00 | Byznys | autor: Aleš Smutný

Předplatitelské služby momentálně vládnou filmovému a televiznímu světu a zkouší uspět i v tom herním. Vlajkovou lodí těchto pokusů je Game Pass od Microsoftu, který se snaží být definujícím hráčem na poli, byť to podle posledních informací a rozhodnutí o zdražení služby asi nejde zas tak snadno.

Hodně si ale nejen Microsoft, ale také Strauss Zelnick, šéf vydavatelství Take-Two, slibují od zahrnutí Call of Duty: Black Ops 6 právě do Game Passu. Podle Zelnicka tahle novinka, alespoň načas, nažene spotřebitele právě do náruče předplatitelské služby, protože jednoduše představuje ekonomičtější volbu. Tedy, pro spotřebitele, nikoliv pro provozovatele, protože Zelnick, ačkoliv to neříká naplno, tomuto modelu prostě a jednoduše nevěří.

Důvod? Jeho vyjádření ohledně toho, zda Take-Two přehodnotí svůj vztah k předplatnému a potenciálně nabídne službu, která bude obsahovat AAA tituly třeba hned od vydání.

„Ne, naše rozhodnutí to nijak neovlivní. Naše rozhodnutí jsou totiž racionální,“ nechal se slyšet Zelnick. Což je podprahově pořádný štulec směrem k Microsoftu. A to navzdory faktu, že aktuálně toho zase firma nemá tolik co nabídnout a soustředí se především na přípravy vydání Grand Theft Auto VI, které zcela určitě přinese do kasičky lavinu peněz. Bez ohledu na předplatné.

Stejně jako mnoho dalších i vydavatelství Take-Two v uplynulých měsících propouštělo. Nicméně i přesto, a vlastně právě proto, si Zelnick myslí, že jejich cesta je ta správná. Podle všeho totiž dokáže jeho firma operativně měnit cíle a zaměřovat se na svůj osvědčený obchodní model. Samozřejmě, takhle flexibilní může být společnost snáz, když má pořád v kapse profitující GTA Online a pomalu se chystá vydat šestý díl svého největšího hitu a vlastně největšího hitu v rámci herního průmyslu.

zdroj: Rockstar

Jediný otazník vyvstává, zda část zákazníků nezůstane na starší generaci konzolí, kde mají své účty s GTA Online, a nebude ignorovat online složku GTA 6, které vyjde jen na té současné. Případně, zda příchod nového GTA nezpůsobí díru v rozpočtu, kterou vyplňovaly právě starší tituly na Xbox One a PlayStation 4.

Podle Zelnicka je ale tato obava lichá: „Ne, to pro nás není překážka. Máte pravdu, že někteří hráči mají zájem o takzvané legacy tituly. Těch máme ve svém katalogu spousty a generují každoročně dobrý zisk. Ale i přesto jsou to nové tituly, které generují obrovské množství příjmů. Nejen našich, ale všech. Nakonec stejně dojdete k tomu, že tenhle byznys stojí na titulech z nejprodávanější desítky.“