Přes 200 čínských studií se podvolilo novému omezení hrací doby nezletilých

Čínská vláda před měsícem vydala nové opatření, s jehož pomocí chce omezit závislost mladistvých na počítačových hrách. Nově nesmějí tamější děti do 18 let hrát víc než tři hodiny týdně, přičemž si hraní musejí ještě rozdělit na hodinové úseky mezi pátek, sobotu a neděli. Sama čínská vláda to nehodlá kontrolovat a nechá tento úkon na provozovatelích jednotlivých her.

Čínská herní asociace CCIFG podporovaná orgánem National Press and Publication Administration, který se stará o čínský herní průmysl, vydala prohlášení vyzývající herní studia k závazku, pod kterým budou bojovat s herní závislostí.

Toto prohlášení podpořilo 213 herních společností, mezi nimiž nechybí ti největší z největších – NetEase a Tencent. Uvažuje se, že pro kontrolu nového zákona bude využíváno rozpoznávání obličeje, které představil Tencent ve svých hrách zkraje letošního roku.

Studia zároveň souhlasila s tím, že omezí obsah zkreslující historii a propagující zženštilé chování, jelikož i na to se čínská vláda zaměřuje, prozatím ale v jiných zábavních médiích. Dále se objevuje informace, že zmíněný institut National Press and Publication Administration zpomalí schvalování vydávání nových online her, což nebude dobrá zpráva pro jejich vývojáře.

K tomu ještě vznikla nová stránka, kde mohou zodpovědní hráči napráskat hry a jejich vývojáře, kteří věkové omezení nekontrolují. A aby toho nebylo málo, náctiletí ve věku od 16 do 18 let mohou měsíčně v online hrách utratit maximálně 1 345 korun, zatímco děti od 8 do 15 let jen 673 korun.

Jak moc jste teď rádi, že náš stát hry vlastně vůbec nijak neřeší, i když si jich konečně začíná všímat?