Nezletilí Číňané mají s hraním utrum. Vláda jim dovolí pouhé tři hodiny týdně

31. 8. 2021 11:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Čína je známá svými restrikcemi v oblasti videoher. Nejenže není úplně snadné vydat na tamějším trhu hry západní produkce, ale lehké to nemají ani samotní čínští hráči, kteří jsou pod přísnou kontrolou vlády. Ta totiž považuje hraní videoher za drogu, a tak dělá drastická opatření. To nejnovější vyvolává nevěřícné výrazy.

Tři hodiny týdně. Tak „dlouho“ mohou Číňané mladší 18 let hrát online hry. Za tři hodiny stihnete jen pár zápasů v LoLku či Fortnite a jen stěží si umím představit, že byste se v takových podmínkách mohli pokoušet o úspěchy na esportové scéně.

Jako by tři hodiny týdně nebyly dostatečným trestem, čínská vláda dokonce určuje, kdy konkrétně můžete za počítač usednout a zahrát si nějakou onlinovku. Je to hodina denně od pátku do neděle od 20. do 21. hodiny. Masakr.

A jak to vláda hodlá kontrolovat, ptáte se? To je taky poněkud bizarní, jelikož zodpovědnost leží na firmách, které online hry provozují. To ony si musí vytvořit své vlastní nové systémy na kontrolu hráčů, které ověří skutečnou identitu, aby se děti nepřihlašovaly pod falešnými profily. Firmám je jednoduše zakázáno umožňovat přístup nezletilým v jiných než výše stanovených časech a je na nich zajistit, aby to fungovalo.

Je s podivem, že zrovna ve státě, kde se proti videohrám brojí o sto šest, sídlí Tencent, jedna z největších firem zaměřených na hry na světě. Omezení doby hraní online videoher, které jsou zdrojem značných zisků, a to zejména právě v Číně, se někde zákonitě musí projevit a bude zajímavé sledovat, jak se k této šlamastice postaví největší firmy na trhu. Za sebe můžu dodat jedno: Jsem rád, že žiju, kde žiju.