Práva na Pána prstenů a Tolkienovo dílo jsou na prodej

10. 2. 2022 15:54 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Práva na sebraná díla J.R.R. Tolkiena jdou do aukce. Uvádí to server Variety. Společnost Saul Zaentz Co. prodává pod hlavičkou Middle-earth Enterprises (dříve Tolkien Enterprises) Tolkienovo duševní vlastnictví zahrnující filmy, hry, seriály o více než osmi epizodách, merchandising a zábavní parky na motivy Pána prstenů, Hobita a dalších spisovatelových děl, jakož i možnost dále propůjčovat nejrůznější licence.

Cena značek by se podle odhadů mohla vyšplhat minimálně na dvě miliardy dolarů (42 miliard korun) a načasování aukce není s blížící se premiérou seriálu Rings of Power od Amazonu nijak náhodné. Firma rozhodně patří mezi ty, které by si podobnou částku mohly dovolit, stejně tak se zdá logické, že by seriál chtěla doplnit případnou hrou, vzhledem ke svým iniciativám v tomto ohledu v posledních letech. Stejně tak se ale do přihazování může pustit i celá řada dalších gigantů od Disney přes Sony po Universal.

Část práv na Tolkienovo dílo zároveň stále drží Warner Bros. skrz vlastnictví New Line Cinema, produkční společnosti, s níž filmové adaptace natáčel Peter Jackson, jde ovšem spíše o práva na distribuci oněch filmů. Se zbytkem se Warner Bros. rozloučilo loni, protože žádnou další adaptaci v té době nechystalo.

Podnikatel Saul Zaentz, který zemřel v roce 2017, práva na Tolkeinovo dílo odkoupil v roce 1976, ovšem s množstvím kliček. Jednou z nich bylo právě vyjmutí seriálů o osmi nebo méně epizodách, díky které se Amazon k právům na Rings of Power nedostal přes Zaentze, nýbrž přímo přes Tolkienovu pozůstalost spravovanou jeho potomky.

V německém studiu Daedalic Entertainment ve spolupráci s Middle-earth Enterprises momentálně vzniká akční adventura The Lord of the Rings: Gollum a je momentálně jedinou veřejnosti odhalenou hrou na motivy Tolkienových děl, na níž se pracuje. Prodej práv může potenciálně znamenat větší příliv her ze světa Pána prstenů, pokud je odkoupí firma, která bude ochotná propůjčovat větší množství licencí, ale případně i exkluzivitu a míň produktů – záleží jen na nových vlastnících.