Popularita her způsobená pandemií je podle šéfa Take-Two trvalá, ústup zájmu nečeká

26. 5. 2021 8:00 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Take-Two (série GTA, Mafia či NBA 2K) nedávno zveřejnilo svou výroční zprávu za uplynulý rok, kde shrnuje finanční výsledky za, zřejmě zlomový, rok 2020. Podle něj pandemie způsobila zásadní transformaci v tom, jak společnost vnímá videohry a celý zábavní segment. To má být přínos nejen pro samotné Take-Two, ale celkově pro herní průmysl.

Šéf Take-Two Strauss Zelnick teď v rozhovoru pro server GamesIndustry.biz prohlásil, že nebývale vysoké prodeje her a obraty podle něj nejsou jen dočasné. Ačkoliv jsou z velké části způsobené tím, že miliony lidí v minulém roce uvízly ve svých domovech a hledaly nové způsoby, jak se zabavit, velká část z nich u tohoto koníčku zřejmě i zůstane.

„Odvětví interaktivní zábavy je teď v rámci zábavního průmyslu tím nejvýdělečnějším ve smyslu obratu a mám pocit, že si to spousta lidí pořád plně neuvědomuje,“ řekl Zelnick. „Za velkou část růstu mohou lidé, kteří videohry objevili či se k nim vrátili během pandemie - i kvůli jejich sociálním aspektům. A ačkoliv některým trendům přikládáme příliš velkou váhu, tenhle zvrat ve vnímání interaktivních médií je trvalý.“

Strauss Zelnick zároveň tvrdí, že právě onen sociální aspekt je pro popularitu her klíčový. Lidé, kteří dříve rádi chodili třeba do kina, na výstavy nebo do zábavních parků, hledají podobné zážitky, které mohou prožívat se svými přáteli.

V jiné části rozhovoru zas Zelnick říká, že by se Take-Two rádo inspirovalo Activisionem a úspěchem Call of Duty Mobile, tedy ve smyslu, že by rád viděl některé z populárních značek v neochuzených verzích pro mobilní telefony.

Během interview přišla řeč také na probíhající soudní spor mezi Epic Games a Applem, který dle některých predikcí může ovlivnit, jakým způsobem si obchody budou v budoucnu muset dělit zisky s vydavateli. Zelnick nicméně odvětil, že ho rozsudek příliš nezajímá, protože Take-Two své hry vždy bude prodávat tam, kde si je hráči budou chtít kupovat. Zároveň nicméně předvídá, že majitelé platforem a obchodů se v příštích letech budou muset spokojit s menšími procenty podílů z prodejů, než jaká mají dosud.