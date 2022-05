Pokémoni stále táhnou. The Pokémon Company má za sebou další rekordní rok

30. 5. 2022 15:55 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Snad nevadí, když prozradím, že naše čtenáře, tedy vás, Pokémoni soudě dle čtenosti zas tak moc nezajímají, rozhodně míň než klasičtější, západní RPG. Nicméně ve světě je to docela jiná písnička a značka se neustále těší nezměrné popularitě. Důkazem budiž opět rekordní příjmy vydavatelství The Pokémon Company.

Informace z japonské tiskové zprávy pro nás do angličtiny přetlumočil Dr. Serkan Toto (díky Eurogameru za upozornění). Ve fiskálním roce končícím letošním únorem studio zaznamenalo 70% nárůst v tržbách oproti roku předešlému, a vykázalo tak tržby přesahující 36 miliard korun. Čistý zisk vzrostl o 123 % na 7,35 miliardy korun.

A ono se ani není čemu divit, když si zrekapitulujeme, co vše pod značkou Pokémonů v loňském roce vyšlo, nemluvě o kontinuálních příjmech z AR hry Pokémon GO. Loňský duben patřil on-rail fotografování roztodivných zvířátek New Pokémon Snap, které v červenci na Switchi a v září na mobilech následovala MOBA Pokémon Unite.

19. listopadu vyšla velmi očekávaná hra Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, která exkluzivně na Switchi prodala do konce letošního března přes 14 milionů kopií. A nakonec letos koncem ledna vyšly opět pouze na Switchi ještě Pokémon Legends: Arceus, kterých se během prvního týdne prodalo na 6,5 milionu kopií.

The Pokémon Company ve zbytku letošního roku možná nevydá tolik titulů co loni, ale zatím jediný oznámený v podobě Pokémon Scarlet and Violet by mohl i tak slušně zahýbat s příjmy.