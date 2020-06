Kingdom Come pokořilo milník 3 milionů prodaných her

17. 6. 2020 9:28 | autor: Patrik Hajda

České studio Warhorse má důvod k oslavám. Má ho tedy už dlouho, protože jeho prvotina Kingdom Come: Deliverance se stala celosvětovým hitem. Studio bylo posléze odkoupené společností Embracer Group (přejmenovaný THQ Nordic) za 1,1 miliardy korun.

Ale teď se našel další důvod slavit. České historické hardcore RPG si totiž během dvou let našlo cestu ke 3 milionům hráčům napříč všemi platformami, což je na poměry indie studia a jeho vůbec první hry hodně slušný výkon. Zároveň se mezi hráče dostalo už půl druhého milionu DLC.

zdroj: Warhorse

Warhorse tento úspěch oslaví tím, že vám Kingdom Come: Deliverance poskytne dočasně zadarmo. Hra bude k vyzkoušení na Steamu od 18. do 22. června v rámci čerstvě spuštěného herního festivalu nabízejícího víc než 900 demoverzí vydaných i nadcházejících her. Na rozdíl od nedávné akce v Epic Games Storu vám ale hra nezůstane (jde o klasický free weekend, který zpravidla bývá doplněný pořádnou slevou).

Studio zároveň změnilo své logo, oznamuje cíl rozrůst se do příštího roku ze současných 140 na 180 zaměstnanců a prý začíná pracovat na novém projektu. Zatím nevíme, o co přesně půjde, ale nejočividnější spekulace směřují k pokračování Kingdom Come. Pokud se skutečně až teď pořádně rozjíždí vývoj, tak si na novou hru od Warhorse ještě pěkně počkáme.