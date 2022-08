Herní engine Unity prohlubuje partnerství s Microsoftem kvůli cloudovému řešení Azure

9. 8. 2022 14:50 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Tvůrci enginu Unity oznamují uzavření užšího partnerství s Microsoftem. Jeho cloudové řešení Azure se stává oficiálním partnerem pro stavbu a provoz realtimových 3D (RT3D) zážitků. Díky nim budou moct vývojáři do svých her umisťovat například kopie reálných míst a objektů, což jim významně usnadní tvorbu trojrozměrných assetů.

Spolupráce by dle oficiálního oznámení údajně měla také usnadnit portování her z Unity pro PC a Xbox. Vývojáři, kteří pracují v Unity, budou díky ní moci snáze využít výpočetních kapacit cloudu od Microsoftu.

Dosavadní cloudovou podporu poskytoval enginu Unity od roku 2018 Google. Ten propůjčoval kapacitu pro výpočty zejména tvůrcům multiplayerových titulů, kteří tím pádem nemuseli tolik řešit vlastní serverovou infrastrukturu.

„Naše ambice demokratizovat vývoj her a herních zážitků po celém světě a napříč odvětvími závisí na silných partnerstvích, zejména s herními enginy jako Unity. Partnerství mezi Microsoftem a Unity navíc umožní tvůrcům her pod hlavičkou Made with Unity snáze oslovit hráče napříč zařízeními Windows a Xbox a odemyká jim nové příležitosti, jak uspět,“ nechala se slyšet korporátní viceprezidentka divize Xboxu Sarah Bond.

Podle ní se realtimové simulace stávají klíčovými nejen pro odvětví her, ale například i pro e-commerce, zdravotnictví a výrobu. „Tím, že tvůrcům poskytuje snadný přístup k simulačním nástrojům RT3D, a tedy možnost vytvářet digitální kopie míst a objektů v reálném světě, nabídne Unity tvůrcům snadnou cestu k produkci RT3D aktiv, ať už pro hry, nebo pro neherní světy. K podpoře tohoto vývoje potřebují tvůrci technickou infrastrukturu, která je stejně dynamická a inovativní jako oni sami. A právě Azure je tím řešením,“ doplňuje Bond.