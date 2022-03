Nechte se ohromit novým demem Unity s téměř fotorealistickou dámou

22. 3. 2022 16:03 | Novinky | autor: Adam Homola

„Wow, to vypadá neskutečně, to už přece o moc dál zajít nemůže, ne?“ říkal jsem si v roce 1998, když jsem s otevřenou pusou zíral na Need for Speed III: Hot Pursuit. Podobnou větu jsem si ale vlastně řekl už několikrát předtím a několikrát poté, byť v posledních letech mám pusu spíše zavřenou. Jednak nejsou skoky mezi generacemi (respektive mezi koncem jedné a začátkem druhé) už tak výrazné, jednak si člověk zkrátka zvykne.

Zvykne si na generační skoky a zvykne si i na benchmarky. Ať už to byl tehdy ikonický „Matrix“ z 3D Marku 2001, světluška z 3D Marku 2005, nebo cokoliv, co následovalo potom. A o technologické ukázce je řeč i tentokrát. V hlavní roli ale není nic éterického nebo filmového. Dechberoucí není scéna inspirovaná dnes už téměř 60letým Reevesem, nýbrž dáma ve středních letech prostě a jednoduše sedící za stolem.

zdroj: Unity

Pro netrénované oko bude asi jen těžko postřehnutelný fakt, že jde o scénu vyrenderovanou v enginu, nikoliv o standardně natočenou herečku. Detaily kůže, očí a především vlasů jsou skutečně působivé a pomalu atakují úroveň fotorealismu.

Vyloženě bezprecedentní to není, ostatně tvůrci z Unity se ke svému předchozímu dílu jménem The Heretic hrdě hlásí a tvrdí, že aktuální krátké video Enemies (pusťte si ho výše) z předchozího dema silně vychází a technologicky na jeho základech staví prakticky všechno.

Autoři šli tentokrát hlavně po třech hlavních věcech. Snažili se vyvinout řešení pro notoricky náročné vlasy, vylepšili realismus tváře a všechno tohle se pokusili napasovat do kontextu skutečného obsahu. Na výsledek si můžete udělat obrázek sami.

Na klasickou otázku „A kdy takhle budou vypadat hry?“ se dá odpovědět jednoduše: Jen tak to nebude. Samotné Unity vydá balíček s názvem Digital Human 2.0 „za měsíc nebo za dva“ a právě v něm budou obsažena všechna vylepšení, která tvůrci enginu udělali od první verze známé z The Heretic. Většina věcí pohánějících Enemies ostatně už v Unity je od verze 2021.2 nebo se tam dostaví s verzemi 2022.1 či 2022.2.

Zajímá-li vás technické pozadí tvorby Enemies, zamiřte na oficiální blog Unity a začtěte se do všech těch odborných termínů, kterým já osobně, přiznávám, zas tak moc nerozumím.