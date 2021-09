Fortnite skončilo na černé listině App Storu na další roky. Epic označil Apple za lháře

Již přes rok trvající soudní spor mezi Epicem a Applem nabírá obrátky. Jen pro připomenutí, celé to začalo odstraněním hry Fortnite z App Storu, jelikož Epic skrze přímé platby obcházel 30% podíl Applu plynoucí z mikrotransakcí. Epic nato Apple žaloval za monopolní chování a obrovská kauza byla na světě.

Věci se po delší době daly do pohybu zkraje září, kdy kalifornský soud rozhodl v neprospěch Applu. Prakticky mu zrušil pravidlo, které vývojářům zakazovalo odvádět uživatele aplikace jinam, a obcházet tak platební metodu App Storu. Apple zároveň nesmí vývojářům zabraňovat v komunikaci se zákazníky skrze kontaktní formulář.

Na druhou stranu nebylo vyhověno žádosti Epicu v tom, aby Apple na svou platformu vpustil obchody třetích stran (tedy například Epic Games Store). A dva týdny po soudním řízení dochází k dalšímu kontroverznímu kroku.

Šéf Epicu Tim Sweeney sdílel na svém Twitteru email, který posílal zástupci Applu, Philu Schillerovi, 16. září. V něm Sweeney uvádí, že Epic vypnul platby na straně serveru a zaplatil Applu 130 milionů korun, jak nařídil soud. Zároveň přislíbil podvolení se pravidlům Applu, aby mu byl opět zpřístupněn vývojářský účet, a mohl tak po dlouhé době aktualizovat Fortnite, které mají hráči dosud nainstalované na svých iPhonech a iPadech.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef