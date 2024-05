Epic se hodlá odvolat proti pokutě za neférové prodejní praktiky cílené na děti ve Fortnite

14. 5. 2024 16:59 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Společnost Epic Games se hodlá odvolat proti pokutě ve výši 1,1 milionu eur (přes 27 milionů korun), kterou jí udělil nizozemský úřad pro ochranu spotřebitele. V rozhodnutí viní tvůrce populárního Fortnite z neférových prodejních praktik, kterými firma cílí na děti.

Z vyšetřování nizozemského Úřadu pro spotřebitele a obchod vyplývá, že Epic Games „zneužívali zranitelnosti dětí prostřednictvím různých designových rozhodnutí v nabídce v obchodu s předměty“. Tyto praktiky podle úřadu zahrnují nejrůznější reklamy, které děti vyzývají k neuváženým nákupům, či matoucí odpočítávání, která měla signalizovat, že předměty zmizí z nabídky dříve, než se tak skutečně stalo.

Epic Games se proti rozhodnutí hodlá odvolat a tvrdí, že verdikt úřadu obsahuje faktické chyby ohledně toho, jak Fortnite a jeho obchod fungují. Pokud by prý firma zakomponovala vyžadované změny, narušilo by to hráčský zážitek.

Než nicméně k odvolání dojde, čeká nizozemské hráče a hráčky Fortnite mladší 18 let drobné omezení. Počínaje 24. květnem v obchodě neuvidí (a nebudou moct pořídit) předměty, které v něm zůstanou méně než 48 hodin.

Provozovatel a vývojář Fortnite pak dodává, že některé změny do battle royale a jejího obchodu zakomponoval ještě předtím, než o to nizozemský úřad požádal. V budoucnu kupříkladu hodlá k předmětům přidat konkrétní data, kdy z obchodu zmizí, případně dokdy potrvá slevová akce, aby předešel případným nedorozuměním. Dále se odvolává na všemožné kroky, které Fortnite podniká na ochranu dětí, jako jsou nejrůznější rodičovské zámky a dětské účty pro hráče mladší 16 let.

Zároveň to není poprvé, co Epic Games schytává pokutu. V prosinci 2022 musela firma zaplatit 520 milionů dolarů (skoro 12 miliard korun) z rozhodnutí amerického FTC, a to opět za monetizační systém Fortnite, který zejména děti ponoukal k utrácení ilegálními prostředky a zároveň nedostatečně chránil jejich soukromí. Proti této mnohem tučnější pokutě se ale Epic tehdy neodvolal a dokonce přiznal, že tomu tak v minulosti mohlo být – hra se ale prý během několika let výrazně proměnila.