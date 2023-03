Atari kupuje studio Nightdive, které dělá na remaku System Shocku

Atari kupuje Nightdive Studios, vývojáře chystaného remaku System Shock (který byl nedávno odložený na konec května). Nightdive se zaměřují na remaky a remastery kultovních her z přelomu tisíciletí jako například Shadow Man, Blood, Wizardry a adventura Blade Runner. Za akvizici, která má být dokončená do konce dubna, Atari zaplatilo 10 milionů dolarů (v přepočtu přes 220 milionů korun).

Studio si pak může přijít na dalších 10 milionů dolarů v následujících třech letech, pokud firma dosáhne stanovených cílů. Pro Atari je nákup Nightdive logický. Společnost se totiž soustředí převážně na retro hraní, když vydává třeba modernizovanou ikonickou konzoli Atari VCS a staromilské tituly jako Rollercoaster Tycoon nebo Asteroids.

„Úspěšné a prověřené retro portfolio Nightdive zapadá do naší strategie a jsem plně přesvědčený o tom, že jejich talent, technologie a duševní vlastnictví se bude podílet na úspěchu Atari,“ uvedl ředitel legendární herní společnosti Wade Rosen.

This is a big win for our team! As we look to continue producing high-quality, new, and remastered games that do justice to the original IP; we could think of no better long-term partner than @atari https://t.co/icK4zbQBe2