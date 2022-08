Aktualizováno: Zdroje se neshodují, zda Amazon hodlá skutečně koupit Electronic Arts

26. 8. 2022 13:49 | Byznys | autor: Patrik Hajda

S trochou štěstí se ještě během dneška dočkáme další obrovské bomby na poli akvizicí herních studií. Podle anonymních zdrojů webu USA Today má společnost Amazon během následujících hodin učinit formální nabídku společnosti Electronic Arts na její odkoupení.

Zdroje nespecifikují výši nabízené částky, ale rozhodně se pohybujeme v astronomických oblastech. Pro připomenutí, Microsoft nabídl za akvizici Activision Blizzard v přepočtu 1,5 bilionu korun. Kolem EA je v posledních týdnech údajně rušno, když o společnost měly projevit zájem i takové firmy jako Apple a Disney, ale jen Amazon se má skutečně odhodlat k akci.

Samo EA si loni koupilo studio Codemasters za v přepočtu 30 miliard korun a EA není jedinou společností, kolem níž krouží supi. V poslední době jsme byli svědky mnoha případů zvěstí o tom, že si někdo, třeba Tencent, myslí například na Ubisoft. Být nezávislý už zjevně není trendy, o čemž ví své i desítky studií, která se nechala pohltit molochem Embracer Group. Další, včetně Bungie, si přivlastnila zase Sony.

Ještě během dneška se ukáže, zda zdroje USA Today měly správné informace, nebo je to celé jedna velká kachna. Pokud to bude pravda, nabízelo by se, že by Amazon mohl chtít začít pracovat na filmových a seriálových adaptacích slavných značek jako Mass Effect a Dragon Ago. Amazon ostatně již dávno chystá seriál podle Falloutu a několikrát zkusil i vlastní vývoj her, naposledy s MMORPG New World, takže zájem o herní byznys v Amazonu je zjevný.

Aktualizováno: David Faber v živém vysílání televizní stanice CNBC s odkazem na zdroje stanice označil tvrzení webu USA Today za falešné a nemáme podle něj čekat žádné oznámení od Amazonu.