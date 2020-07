Známe datum vydání hororu The Dark Pictures: Little Hope i jeho sběratelskou edici

9. 7. 2020 10:17 | autor: Šárka Tmějová

Nová epizoda hororové antologie The Dark Pictures nedávno odsunula plánované období vydání z léta na podzim a nyní konečně víme, že se do městečka Little Hope budete moct vydat den před Halloweenem, 30. října. Zvládnete udržet čtveřici vysokoškolských studentů a jejich profesora tváří v tvář přízrakům strašlivé minulosti?

Spolu s datem vydání odhalili Supermassive Games také jednotlivé edice a bonusy pro předobjednávky. Ve sběratelské edici naleznete mimo kopie hry také látkovou mapu, 2 odznáčky, steelbook na čtyři disky a strašidelnou hadrovou panenku. Jako bonus k předobjednávce Little Hope nabízí dřívější přístup ke speciálnímu kurátorskému režimu, který vám umožní prožít děj hry z perspektivy jiných postav s novými scénami a vyústěním.

zdroj: Supermassive Games