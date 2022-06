Známe červencovou nabídku předplatného Games with Gold

29. 6. 2022 10:59 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Microsoft tradičně koncem měsíce zveřejňuje čtveřici her, které dostanou všichni předplatitelé služeb Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Ultimate. Jedním z lákadel je výborná diablovka Torchlight, kterou si do své knihovny na Xboxu One a Xboxu Series můžete přidat od 16. do 31. července.

V první půlce července to bude patnáct let stará hra Thrillville: Off the Rails, v níž si postavíte atrakce zábavního parku. Po celý červenec bude k dispozici loňská adventura Beasts of Maravilla Island, v níž se stáváte fotografem nádherné přírody.

A posledním do party je dva roky stará logická hra Relicta, kterou můžete čapnout od 16. července do 15. srpna. Z červnové nabídky ještě stihnete ukořistit hry Aven Colony, Project Highrise a Raskulls.