Zelda se v květnu dostala do TOP 10 nejsledovanějších her na Twitchi

23. 6. 2023 13:18 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Streamovací platforma Twitch za květen eviduje 1,76 miliardy zhlédnutých hodin. Jde o 5% nárůst oproti předchozímu měsíci. První příčky tradičně obsazují online tituly League of Legends, Valorant, Grand Theft Auto V a Counter-Strike: Global Offensive. Údaje zveřejnil server Gameindustry.biz.

Do tohoto mixu stálic ale pronikl na 9. místě nečekaný rekordman –⁠ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. S 37 miliony zhlédnutých hodin jde o jedinou čistě singleplayerovou hru, která se navíc do top 10 dostala v relativně krátkém čase. Hra totiž vyšla teprve 12. května, takže neměla zdaleka ani celý měsíc na sesbírání zhlédnutí.