Začalo natáčení druhé řady seriálu podle The Last of Us

15. 2. 2024 12:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Produkce druhé série populárního a úspěšného seriálu The Last of Us od HBO oficiálně začala. Isabela Merced, která hraje Dinu, nedávno potvrdila natáčení svých scén a zároveň pochválila kolegyni Kaitlyn Dever (Abby), která je podle ní ohromně talentovaná.

Naznačila také překvapivého nového člena obsazení, jehož jméno zatím nemůže prozradit, ale označilo ho za „budoucí superstar“, jak informuje magazín Deadline.

Merced je prý velkou fanynkou The Last of Us: Part II a vyjádřila i svůj obdiv k adaptaci, respektive k její první sérii, kterou má na svědomí showrunner Craig Mazin.

Oficiální datum premiéry druhé řady zatím nemáme, ale dočkáme se jí někdy příští rok.