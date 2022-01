Vyzvedněte si na GOGu zdarma RPG tahovku Iratus: Lord of the Dead

4. 1. 2022 13:01 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Nejen Epic se ohání hrami zdarma. Polský GOG po následující jeden den rozdává temné tahové RPG Iratus: Lord of the Dead, které jako by z oka vypadlo legendárnímu Darkest Dungeonu. S jeho kvalitami už to tak slavné bohužel není, ale když je hra vyloženě zadarmo, možná stojí alespoň za vyzkoušení.

Jen vězte, že „Iratus: Lord of the Dead by mohl být skvělým nástupcem Darkest Dungeonu. Monotónnost soubojů, která časem přechází v nudu, ho ale bohužel sráží do mrtvolných močálů průměrnosti,“ jak uvádí Jakub Šindelář ve své šestkové recenzi.