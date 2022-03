Vyzvedněte si další várku her v předplatném Amazon Prime

2. 3. 2022 10:24 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Předplatné Amazon Prime zahrnuje vedle filmotéky a seriálotéky také herní předplatné Amazon Prime Gaming, které momentálně nabízí sedm her a desítky nejrůznějších drobností. Navždy si tak můžete přivlastnit Madden NFL 22 skrze Origin či budovatelskou strategii Surviving Mars skrze Epic Games Store.

Zbylé hry se vám objeví v knihovně launcheru od Amazonu. Jde o karetní RPG SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, poklidnou adventuru The Stillness of the Wind, adventuru plnou vzpomínání looK INSide, tower defense Crypto Against All Odds a vizuální novelu Pesterquest.

Co se menších bonusů týče, najde se tu něco pro Red Dead Redemption Online, Fall Guys: Ultimate Knockout, Grand Theft Auto Online, League of Legends, Doom Eternal, Warframe, Lost Ark a mnoho dalších.