Vyzkoušejte si bitvu mechů v otevřené betě chystané RTS Iron Harvest

27. 7. 2020 13:05 | autor: Patrik Hajda

Nadějná realtimová strategie Iron Harvest otevře herní sezónu po sušším létu. Do alternativních 20. let minulého století zmítaných obřími mechy se totiž vydáte už 1. září na počítačích, zatímco konzole PlayStation 4 a Xbox One se dočkají až začátkem příštího roku.

Ale ještě předtím dostanete možnost si tuto ambiciózní novinku hlásající, že žánr RTS ještě není mrtvý, vyzkoušet v otevřené betě. Ukázka nazvaná pre-season odstartuje už 30. července na Steamu a dá vám ochutnat z kampaňových misí, mapy určené pro výzvy a skirmishe, které můžete pokořit sami nebo v kooperaci, a nebude chybět ani kompetitivní multiplayer 1v1, 2v2, 3v3 a organizované hraní.