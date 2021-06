Vývojáři Concrete Genie pracují na nové hře pro PS5

Vývojářské studio PixelOpus má na svém kontě zatím jen dva tituly. V roce 2014 debutovalo s rytmickou meditativní záležitostí Entwined pro PS3, PS4 a PS Vita, předloni se připomnělo krásně stylizovanou akční adventurou Concrete Genie. Tu jste si ostatně nedávno mohli vyzkoušet i v rámci nabídky PlayStation Plus.

#PixelOpus is hiring! We are hard at work on an exciting new PlayStation 5 title, and continuing to grow. Come and join us on this unique project within #PlayStationStudios!#PlayStation #SIE #hiring #Sonyhttps://t.co/nJidL5ADq6https://t.co/xsNUySVyjn