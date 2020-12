Vývojář série Just Cause zakládá nové studio

3. 12. 2020 12:21 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Švédské studio Avalanche je známé především pro svou explozivní sérii Just Cause, na kontě má ale i postapokalyptickou jízdu Mad Max, survival Generation Zero a loňské Rage 2, na němž vývojáři spolupracovali s id Software.

Zakladatel Avalanche Christofer Sundberg se nyní na Facebooku podělil o skutečnost, že zakládá zbrusu nové studio s názvem Liquid Swords. Uvádí, že po roční pauze, během níž odpočíval a přehodnocoval své plány do budoucna, se rozhodl zkusit své štěstí v novém prostředí, které ale bude s Avalanche sdílet základní principy: vyvíjení her bez zbytečného rozptylování se nesmysly.

Jak je u podobných oznámení běžné, Sundberg říká, že chce vyvíjet hry v kreativním a svobodném prostředí, které se nebude nutně orientovat jen podle excelových tabulek. Uvidíme, do jaké míry je jeho plán životaschopný, žádné konkrétní projekty zatím nepředstavil.