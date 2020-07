Vývoj příštího Dragon Age dělá pokroky

Od vydání dosud posledního Dragon Age s podtitulem Inquisition uplynulo dlouhých šest let a nutno říci, že k věhlasnému studiu BioWare ony roky nebyly zrovna milostivé. Jak Mass Effect: Andromeda, tak Anthem se nesetkaly s otevřenou náručí kritiků ani komunity a kdysi milovaný tým přišel o řadu osobností i značnou část svého vydobytého kreditu.

Pokud vás zajímá, jak to vypadá s dalším pokračováním fantasy RPG odehrávajícím se na kontinentu Thedas, budou vám muset stačit aktuální velmi kusé zvěsti. O ty se na Twitteru podělil výkonný producent Mark Darrah.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately...

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress