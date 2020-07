17. 7. 2020 15:05 | autor: Patrik Hajda

Už tak velmi masivní druhoválečná tahová strategie Panzer Corps 2 se hodlá značně rozrůstat. V přípravě je série DLC souhrnně nazvaná Axis Operations, která obohatí základ o nové frakce, jednotky a kampaně.

První z řady je Spanish Civil War, která vás – jak už název napovídá – vezme do Španělska v době občanské války. Čeká na vás 16 scénářů odehrávajících se v letech od 1936 do 1939. Vydáte se do Madridu, Brunete a nebude chybět ani bitva o Ebro. Právě vydané DLC stojí 12,5 eura.