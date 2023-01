Výrazně stylizovaná adventura The Pathless vyjde na Xboxu a Nintendu Switch

31. 1. 2023 16:20 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

The Pathless je prozatím nejnovějším projektem studia Giant Squid, ve kterém pracují lidé stojící za vizuálně velice podmanivými hrami Flower, Journey nebo Abzû. Do tři roky starého titulu jste se doposud mohli pustit pouze na PC, Macu, PlayStationu 5, PlayStationu 4 a na zařízeních se systémem iOS. To se ale brzy změní.

Vydavatelství Annapurna Interactive totiž oznámilo, že už 2. února The Pathless rozšíří své pole působnosti na Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch. Jestli si ale před pořízením potřebujete připomenout kvality, můžete vyrazit do dobové recenze, kde Šárka Tmějová hře udělila sedmičku. Líbila se jí stylizace, možnosti pohybu a volnost, avšak hádankami či souboji s bossy příliš ohromena nebyla. Roli nenáročné oddechovky ale titul rozhodně obhájil.