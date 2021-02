Vizuální novela Mask of the Rose od tvůrců Sunless Sea boduje na Kickstarteru

10. 2. 2021 13:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Failbetter Games rozšíří své univerzum zatopeného viktoriánského Londýna o novou hru z žánru, který tvůrci zatím neprozkoumali. Mask of the Rose je totiž vizuální novela, tedy primárně konverzační a v tomto případě detektivní adventura, zatímco předchozí tvorba studia (Sunless Sea, Sunless Sky) v sobě měla prvky explorace a survivalu.

Tvůrci se s Mask of the Rose vydali na Kickstarter s cílem vybrat 2,6 milionu korun, což se jim podařilo během dvou dnů. Do konce kampaně zbývá ještě téměř celý měsíc, takže jsou na dobré cestě vybrat několikanásobek. Nejlevnější příspěvek 300 korun vám zajistí plnou hru na GOGu s předpokládaným datem vydání v červnu příštího roku. Zároveň se počítá s vydáním na všech současných konzolích.