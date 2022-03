Ve čtvrtek startuje časově omezená událost Forts of the Forgotten pro Sea of Thieves

22. 3. 2022 14:14 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

V multiplayerovém pirátském dobrodružství Sea of Thieves momentálně probíhá v pořadí šestá sezóna, jejíž součástí bude druhá časově omezená eskapáda nazvaná Forts of the Forgotten, která naváže na první epizodu Shrouded Islands. Ze světa už povětšinou zmizela zvláštní mlha, ale ostrůvky Golden Sands zůstává obklíčen – šestero pevností stále ovládají fantómové se zlovolnými úmysly.

Událost Forts of the Forgotten v Sea of Thieves potrvá od 24. března do 7. dubna. Před koncem šesté sezóny můžete očekávat ještě dvě další se zhruba měsíčními rozestupy. V druhé polovině jara můžete očekávat také novou znovuhratelnou kampaň s tématikou pirátských legend.