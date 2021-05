Včerejší patch pro Returnal ničil uložené pozice, u některých hráčů nevratně

Sci-fi roguelite Returnal je podle Pavlovy recenze skvělou hrou, ne ovšem dokonalou. Mezi nejčastější stížnosti hráčů patří ta, že není možné si postup uložit v průběhu rozjetého cyklu. Včerejší patch 1.3.3 tenhle problém zatím řešit neměl, namísto toho ale zvládl nadělat pořádnou paseku.

Pokud jste si ho včera během dvou hodin před stažením nainstalovali a Returnal spustili, možná jste se setkali s chybou CE-100028-1, která de facto smazala vaši uloženou pozici. V případě, že ano, budete muset přeinstalovat celou hru, případně si ještě z cloudu stáhnout zálohu, která je nicméně dostupná jen pro předplatitele PS+.

Housemarque sice už stihli vydat opravu v podobě patche 1.3.4, která hru v podstatě vrací do stavu před včerejší pokaženou verzí, vývojáři ovšem varují, že některé nezálohované (případně přemazané), včera spuštěné pozice mohou být nenávratně ztracené.

Q: How do we know we are affected?

A: You'll get the CE-100028-1 error popup.



..Just wait for the next patch coming soon if you're not sure.