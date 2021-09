Vášnivý fanoušek postavil z Lega ikonickou Firelink Shrine z Dark Souls

21. 9. 2021 13:19 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Existují herní lokace, které se vám navěky zafixují do paměti a budete je i po letech znát jako svoje boty. Pro mě je to třeba drassenské letiště z Jagged Alliance 2, The Den z Falloutu 2 a v neposlední řadě samozřejmě Firelink Shrine z prvních Dark Souls.

Právě tady začínáte svou pouť poté, co vás obří vrána přinese z opuštěné věznice pro nemrtvé do země Lordran. Ikonická lokace s ohníčkem a osamělým válečníkem, který už vzdal veškerou naději, stojí na rozcestí, které vede do tří směrů, z nichž jen jeden je na začátku skutečně vhodný pro novopečené dobrodruhy.

Dark Souls - LEGO Firelink Shrine



Artist: Eberart pic.twitter.com/8TfvM6ZO1u — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) September 20, 2021

Právě toto místo si kreativní kutil jménem Eberart vybral a ztvárnil za pomocí kostiček stavebnice Lego. Nutno říct, že se mu to opravdu povedlo. V přiloženém tweetu se můžete pokochat fotografiemi, nechybí ani takové detaily, jako je správně umístěný kostlivec na jedné ze střech, samozřejmostí je pak cela mlčenlivé Anastasie z Astory, která pečuje o místní ohniště.

První Dark Souls mají ikonických lokací na rozdávání, ať už hovoříme o pompézním a sluncem zalitém domově bohů v Anor Londo, pastmi napěchované Sen's Fortress nebo o masivních archivech, kde zlotřilý Seath páchá pokusy na nebohých vězních. Třeba se příště dočkáme kostičkového ztvárnění některé z nich.