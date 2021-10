Vampyr se dočkal next-genové péče

Už tři roky starý Vampyr sice nebyla žádná pecka, ale své fanoušky si našel. Ať už kvůli viktoriánskému Londýnu, upíří tématice, či možnosti vysát prakticky kohokoliv, kdo se odváží potulovat se po setmění špinavými ulicemi.

Pokud se na Vampyra teprve chystáte a jako platformu jste si zvolili některou z konzolí současné i minulé generace, pak budete mít o něco lepší zážitek. Hra se totiž dočkala updatu, který vytahuje rozlišení na 1440p při 30/60 FPS podle konzole, viz následující rozpis. Tak šťastný lov!

We have a surprise for you... A Vampyr patch just went LIVE!



With enhanced game performance on next-gen consoles, you can now visit plague-ridden Victorian London in up to 1440p and 60 FPS! Will you save its citizens or feed on those you vowed to heal? pic.twitter.com/QEV9hzm5w2