Valve představilo denně aktualizovaný seznam nejhranějších her na Steam Decku

Valve spustilo novou stránku Steam Charts, která ukazuje nejhranější hry na Steam Decku. Denně aktualizovaný seznam je založený na kombinaci statistiky unikátních uživatelů a zájmu.

Seznam, odvozený z časového okna statistik za uplynulý týden, upozorňuje na hry, které jsou mezi jednotlivými majiteli Steam Decku oblíbené. Metrika zohledňuje jak počet hráčů na handheldu, tak i celkový zájem o hru.

Přehled obsahuje také aktuální ceny, slevové akce a ověření kompatibility, tudíž jde pro majitele Steam Decku o velice praktickou pomůcku, jak prozkoumávat ty aktuálně nejhranější hry na pořád docela novém a pořád povedeném zařízení.

Good morning! We just shipped a new Steam Charts page featuring the top-played games on Steam Deck. This list is updated daily, and you can explore the top 100 games on Deck by week, month, or year - check it out here:https://t.co/JclnxE5LEp pic.twitter.com/5bGDaWLR3c