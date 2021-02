Valheim zdvojnásobil svůj rekord v počtu hráčů na Steamu. Už je v desítce nejlepších

15. 2. 2021 15:14 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Valheim je den ode dne populárnější. Před čtyřmi dny jsme psali o prvním milionu prodaných kusů a rekordu v počtu souběžné hrajících hráčů, kterých se v jednu chvíli sešlo na 160 tisíc. Tento rekord za víkend padl, a to takovým způsobem, že byl víc než zdvojnásobený.

O víkendu to byl skutečný masakr – 364 tisíc hráčů v jednu chvíli podle Steam Charts. Dnešní maximum činí podle samotného Steamu dokonce 367 tisíc. Valheim se tak pere o třetí místo s PUBG z hlediska aktuálně nejhranějších her na Steamu, zatímco Dota 2 a CS:GO mohou být ještě chvíli v klidu. Ale jak dlouho?

Valheim se z hlediska nejvyššího počtu souběžně hrajících hráčů posadil na 10. pozici v historii Steamu za Postal, Among Us a Life is Strange 2. Od minulé bleskovky, kdy došlo ke zdvojnásobení počtu uživatelských recenzí, se jejich počet ještě jednou zdvojnásobil a i nadále platí, že 96 % z víc než 36 tisíc recenzí je kladných.

Zkrátka a dobře tu máme dost možná největší hru letošního roku a už vážně nemá důvod jí pořád odolávat. Něco na tom kruci musí být, když je to tak populární! Nebojte, Mars Vertigo už pro vás pilně smolí dojmy, takže brzo dojde i na náš kritický názor.