V The Isle of Armor pro Pokémon SnS se podíváte na bájný ostrov

3. 6. 2020 15:13 | autor: Adam Homola

Podívejte se na nový trailer k prvnímu rozšíření populárního Pokémon Sword and Shield. DLC nese název The Isle of Armor a vychází už 17. června.

DLC vás zavede na nový ostrov v rámci regionu Galar, kde ale uvidíte nová prostředí a samozřejmě i nové Pokémony. Na ostrově taky potkáte nového trenéra Mustard, jak už naznačuje přiložený trailer.

Všechny informace včetně recenze na Pokémon Sword and Shield najdete na kartě hry, zatímco nové informace k rozšíření The Isle of Armor najdete na oficiálním webu hry.