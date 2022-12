V prohlížeči si můžete zdarma zahrát závody Joe Danger od tvůrců No Man's Sky

16. 12. 2022 18:49 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio Hello Games, tvůrci sci-fi No Man's Sky, vypustilo na internet zdarma dvojici závodních her plných kaskadérských kousků s názvem Joe Danger Touch a jeho pokračování Joe Danger Infinity. Obě původně vyšly na iOS v letech 2013 a 2014, nyní si je můžete zahrát i v prohlížeči.

Z App Storu hry zmizely v roce 2017, kdy Apple s nástupem iOS11 ukončil podporu 32bitových aplikací. Hello Games dávalo hry v posledních dvou letech ve volných chvílích dohromady v Unity, aby se na iPhony a další zařízení od Applu dvojice her mohla vrátit. Jinak se studio stále věnuje dlouhodobé podpoře No Man's Sky, které letos vyšlo na Switchi, příští rok by se mělo vydat na iPady a také na PSVR2.