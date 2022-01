V předplatném Amazon Prime Gaming bude od 1. února pět nových her

28. 1. 2022 12:45 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V předplatném Amazon Prime zahrnujícím jak Prime Video s filmy a seriály, tak Prime Gaming s hrami bude od 1. února pět nových her nahrazujících současnou nadílku. Vévodí jim rozsáhlá sci-fi strategie Stellaris od Paradoxu, následovaná roguelike tahovkou As Far As The Eye, v níž si budujete mobilní vesnici.

Dále v nabídce najdete černobílý survival Ashwalkers s 34 možnými konci, bláznivou rytmickou střílečku Double Kick Heroes a arkádový fotbal Golazo! Soccer League. Kromě toho dostanete spoustu bonusů do nejrůznějších her včetně exkluzivního obsahu do nové free-to-play diablovky Lost Ark, o jejíž vydání se 11. února postará samotné Amazon Games.

Další herní doplňky se týkají her Rainbow Six Extraction, FIFA 22, Blankos Block Party, Lords Mobile, New World, Apex Legends, Battlefield 2042, Black Desert Mobile, Fall Guys: Ultimate Knockout, Legends of Runeterra, Rainbow Six Siege, Red Dead Online a Roblox. Nezapomeňte si do února přivlastnit hry z aktuálního měsíce.