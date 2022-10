V obchodě Epicu na vás čeká výborný hororový survival

14. 10. 2022 12:15 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Epic Games Store po dobu následující týdne rozdává dvě hry zdarma. První z nich je hororový survival Darkwood, který – přestože je viděn z ptačí perspektivy – dokáže vybudovat pořádně hutnou atmosféru, kterou navíc podporuje povedeným příběhem. Pokud si nejste jistí, zda Darkwood stojí za váš čas, začtěte se do naší recenze.

Druhou hrou, kterou Epic rozdává zdarma, je ToeJam & Earl: Back in the Groove! Jedná se o svéráznou retro adventuru s jedinečným soundtrackem, která se odkazuje k dobám dávno minulým, k mechanismům her z pradávných konzolí.

Příští čtvrtek v 17:00 tuto dvojici vystřídá další duo – výroční edice hry Fallout 3 a legendární edice RPG Evoland, v němž prožijete vývoj her napříč časem.