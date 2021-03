V MS Flight Simulatoru se teď můžete proletět nad ucpaným Suezským průplavem

30. 3. 2021 11:51 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Microsoft Flight Simulator sice vychází z podkladů reálného světa, nicméně se tak docela v reálném čase neodehrává. Přepravní loď Ever Given, která zhruba před týdnem zablokovala Suezský průplav, jste asi zaznamenali. Teď už je tedy všechno v pořádku a loď zase vesele pluje, ale pokud byste si chtěli celou událost prožít alespoň virtuálně znova a pokochat se jí zblízka, můžete si zahrát Microsoft Flight Simulator.

Microsoft Ever Given do hry oficiálně nepřidal - místo vývojářů konala komunita, respektive uživatel FlyBoyRez1. Pokud se tak chcete nad Ever Given proletět, stáhnete si mod Suez Traffic Jam. Do hry nepřidává jen dnes už proslulou loď, která zácpu způsobila, ale i ty ostatní čekající na průjezd kanálem.

Mimochodem, pokud vás zajímá technická stránka věci, aneb jak se vývojářům podařilo do hry dostat prakticky celý svět, rozhodně se podívejte na toto video. Na výborném dokumentárním YouTube kanále NoClip totiž najdete fascinující pohled za kulisy vývoje, kde zjistíte, že i přes existenci kvalitních mapových podkladů nebylo zkopírovat Zemi vůbec jednoduché.

zdroj: Vlastní