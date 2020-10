V Ghost of Tsushima budete moct hladit psy a dělat si z nich spojence

9. 10. 2020 17:13 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

16. října dorazí dlouho očekávaný update 1.1, který skvělou samurajskou hru Ghost of Tsushima rozšíří o multiplayer zvaný Legends a New Game+. Podrobnosti o náplni těchto dvou velkých složek najdete v našem posledním článku, ale chybí v něm jedna zásadní informace, o kterou se studio Sucker Punch podělilo později.

Džin si ve světě zmítaném Mongoly najde čas na pohlazení toulavých psů. Nejde ale jen o hezkou kratochvíli, která vás po dvou, třech, dvaceti opakování omrzí. Takový pes se prý totiž stane vaším spojencem.

Oznámení bohužel nezachází do dalších detailů, ale dávalo by smysl, že nejlepší přítel člověk bude obtěžovat nepřítele, zatímco se mu duch vkrádá do zad. Pohladit půjdou dokonce i duše psů v multiplayeru Legends…

Starting on October 16 with #GhostOfTsushima version 1.1, you can equip the Charm of Canine Recruitment in New Game+ to pet dogs and turn them into allies... pic.twitter.com/RLFSut8aqN — Ghost of Tsushima OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 8, 2020