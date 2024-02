V březnu vyjde oficiální webová manga Elden Ring Become Lord

27. 2. 2024 16:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Čekání na datadisk Shadow of the Erdtree si budete moct ukrátit s mangou Elden Ring Become Lord. Komiks, který bude podobně jako samotná hra sledovat Poskvrněného na cestě na trůn Elden Lorda, nakreslil tým Hand Punch. Sestává z dvojčat-absolventů oboru anime Pekingské filmové akademie pro vydavatelství Tatesc Comics, které spadá pod stejnou mateřskou společnost, Kadokawa Group, jako FromSoftware.

„Elden Ring není jen hra; je sám o sobě uměním. Do uměleckého procesu jsme bez výhrad vložili svou vášeň, ale i přesto jsme na cestě čelili mnoha výzvám. Ale přesně jako nás tato hra naučila, věříme, že světlo vždy zvítězí a prosvitne, bez ohledu na to, jak těžká je cesta,“ říkají Hard Punch. „Je pro nás velká čest, že nám byla svěřena komiksová adaptace tak renomovaného díla, což na nás zároveň klade velkou zodpovědnost a tlak.“

Elden Ring Become Lord bude k dispozici na webu Tatesc Comics, a také coby e-book od 29. března. Už nyní se můžete podívat na preview, které dá ochutnat jak grafický styl, tak i netradiční vertikální scrollování.