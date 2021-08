Už dnes večer se dozvíme něco víc o remaku Dead Space

Před víc než měsícem nám Motive Studio spolu s EA představili nový, respektive remakovaný Dead Space, o kterém jsme se tehdy dozvěděli jen velmi málo. Známe sice platformy (PC, PS5, XSX), ale datum vydání nebylo ani naznačené. Později jsme se dozvěděli, že ve hře nebudou mikrotransakce, a naopak dostane obsah navíc a poslední informací byla účast producenta Assassin’s Creed Valhalla na vývoji.

Dneska ale budeme zase o něco chytřejší. V 19:00 totiž odstartuje stream na Twitchi studia, během kterého máme dostat „velmi raný pohled do vývoje hry“. Těžko říct, jestli uvidíme vyloženě záběry z hraní, nebo nám vývojáři jen povypráví o své vizi nad skicami a prototypy. V každém případě by si to fanoušci rozhodně neměli nechat ujít.

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.



Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9