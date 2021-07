Remake Dead Space nebude mít mikrotransakce, zato dostane obsah navíc

26. 7. 2021 11:11 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jak jsme se před několika dny dozvěděli v rámci EA Play Live 2021, hororový Dead Space z roku 2008 se dočká moderního remaku pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S. V rámci streamu studio ukázalo jen teaser, redaktoři IGN ale měli možnost pohovořit si s kreativním šéfem EA Motive, Romanem Camposem-Oriolou, a zjistit pár zajímavých detailů o chystané předělávce.

Remake prvního Dead Space nebude pouhým remasterem, ale plnokrevnou předělávkou v enginu Frostbite. Změny se tak dotknou třeba i designu jednotlivých úrovní. „V jednotlivých iteracích z vývoje originálu vidíme změny, které původní tým udělal před vydáním. V první kapitole je třeba spleť chodeb, které chtěli udělat určitým způsobem, ale kvůli technickým omezením a dalším důvodům je museli změnit,“ popisuje Campos-Oriola.

Veškeré grafické prvky, zvuky i hratelnost tak vznikají znovu od začátku. Zároveň by ale neměla vzniknout hra, která by byla od originálu k nepoznání. Tvůrci prý cílí na to, aby vás atmosféra natolik vtáhla, že budete chtít Dead Space dohrát na jedno sezení, nebude z něj najednou velký otevřený svět na padesát hodin.

Tým se také prý poučil z předchozích chyb, alespoň co se kontroverzních mikrotransakcí v Dead Space 3 týče. V remaku tak nákupy ve hře nebudou mít místo. Některé pasáže se ale v duchu pozdějších dílů mohou lehce inspirovat – Campos-Oriola zmínil jako skvělý nápad třeba lokace s nulovou gravitací v Dead Space 2.

Do remaku by se mohly dostat i určité příběhové narážky na dvojku a trojku, byť to samozřejmě neznamená, že se předělávky dočká i zbytek série. Modernizovaný první Dead Space nemá být jen službou stávajícím fanouškům, ale i lákadlem pro úplně nové. Tak či tak si na něj hráči a hráčky ještě nějaký čas počkají – zatím nemá stanovené ani orientační datum vydání.