Upírská střílečka Redfall má pro sebe na nadcházejícím QuakeConu vyhrazenou půlhodinu

Bethesda potvrdila, že se nejnovější výtvor studia Arkane ukáže na letošním QuakeConu. Upírská kooperativní střílečka Redfall má pro sebe v programu vyhrazenou půlhodinu ve čtvrtek 18. srpna od 19:00. Tvůrci se slibují podělit o své postřehy, detaily ohledně hratelnosti a samozřejmě také o nové záběry z hraní.

Redfall nebude jedinou hrou, která se v pásmu ukáže – můžete se těšit také na nové informace a debaty o The Elder Scrolls Online, Falloutu 76, Ghostwire: Tokyo, Deathloopu, Falloutu 4 a samozřejmě také o značce Quake, podle které se celá událost jmenuje. I letos se QuakeCon koná výhradně online, virtuální akce potrvá od 18. do 20. srpna 2022.

QuakeCon kicks off in just 2 weeks on Thursday, 8/18 at 1 PM ET on Twitch!



Check out our full stream schedule, and read more details on programming, prizes, and the amazing charities you can help support: https://t.co/92jaIfJDK0 pic.twitter.com/xkgmSs8m4U