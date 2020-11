Uložené pozice z původního Spider-Mana budou kompatibilní s remasterem. Ale až po updatu

Kolem remasterované edice Spider-Mana pro PlayStation 5 jsou zmatky. Patrik už ve svém článku shrnul, kterou variantu nového Spider-Mana s Milesem Moralesem si máte pořídit, pokud ne/vlastníte původní hru s Peterem Parkerem. Hráče, kteří si pořídí verzi pro PlayStation 5 a budou do ní chtít importovat uložené pozice ze základního Spider-Mana, by ovšem mohla zaskočit absence této možnosti.

Jak Insomniac upřesňuje na Twitteru, tahle možnost ve hře v základu není. Funkci exportování a následného importování uložené hry z původního Spider-Mana do remasteru do ní ovšem přibyde v rámci nadcházejícího updatu, který by měl dorazit někdy kolem Díkůvzdání. Pro ty, kteří krocaní svátky neslaví: Připadá na 26. listopadu. Spolu s ním do Spider-Mana na PlayStation 4 dorazí také trojice obleků z remasteru.

We have heard you - in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV